Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

16.05.2018 17:58

Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана из госбюджета 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и на меры по социально-экономическому развитию республики.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы в среду на сайте главы государства.

В частности, 30 млн манатов будет выделено на реконструкцию автодороги Джульфа-Ордубад. Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Кроме того, Кабмин НАР получит еще 10 млн манатов на ускорение социально-экономического развития автономии. Средства на эти цели будут выделены из бюджета НАР на 2018 год.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕГИОН, РАЗВИТИЕ, СРЕДСТВА


Похожие новости


Объем ВВП Шамкирского района Азербайджана достиг с начала года почти 418 млн манатов Необходимо активизировать работу по привлечению средств от МФИ и банков для реализации проектов улучшения транспортной инфраструктуры – бакинская декларация Утверждена «Госпрограмма социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2014-2018 гг.» Глава Азербайджана распорядился о мерах по ускорению развития Физулинского района страны Глава Азербайджана распорядился об ускорении социально-экономического развития Хызинского района республики Глава Азербайджана распорядился об ускорении социально-экономического развития Агстафинского района

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]