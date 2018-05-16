Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии

Президент Ильхам Алиев распорядился о выделении Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана из госбюджета 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и на меры по социально-экономическому развитию республики.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликованы в среду на сайте главы государства.

В частности, 30 млн манатов будет выделено на реконструкцию автодороги Джульфа-Ордубад. Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Кроме того, Кабмин НАР получит еще 10 млн манатов на ускорение социально-экономического развития автономии. Средства на эти цели будут выделены из бюджета НАР на 2018 год.

Ф.Исазаде