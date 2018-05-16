В ХАМАС подтвердили гибель 50 членов движения в ходе протестов на границе сектора Газа

Среди 60 палестинцев, погибших в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме, 50 человек являлись членами движения ХАМАС, сообщает в среду израильская газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на представителя ХАМАС Салаха Бардавила.
Он заявил, что "62 человека стали жертвами, 50 из них были представителями ХАМАС". Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало о 60 погибших.
В армии обороны Израиля заявляли, что среди жертв столкновений 24 человека являются членами ХАМАС.
В минувший понедельник в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В тот же день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. По меньшей мере, 2 тыс. человек также получили ранения в ходе столкновений.
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