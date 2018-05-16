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Дальнее зарубежье 16.05.2018 19:45

В ХАМАС подтвердили гибель 50 членов движения в ходе протестов на границе сектора Газа

Среди 60 палестинцев, погибших в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме, 50 человек являлись членами движения ХАМАС, сообщает в среду израильская газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на представителя ХАМАС Салаха Бардавила.

Он заявил, что "62 человека стали жертвами, 50 из них были представителями ХАМАС". Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало о 60 погибших.

В армии обороны Израиля заявляли, что среди жертв столкновений 24 человека являются членами ХАМАС.

В минувший понедельник в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В тот же день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. По меньшей мере, 2 тыс. человек также получили ранения в ходе столкновений.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]