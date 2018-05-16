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16.05.2018 18:02

Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана из госбюджета 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

В рамках выделенных средств планируется улучшение 1 тыс. га земель.

Средства на выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, МЕЛИОРАЦИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]