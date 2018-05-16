Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана из госбюджета 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
В рамках выделенных средств планируется улучшение 1 тыс. га земель.
Средства на выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Б.Рустамбеков
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