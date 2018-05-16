Путин и Эрдоган обсудили акции протеста палестинцев в связи с открытием в Иерусалиме посольства США

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в среду обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций", - говорится в сообщении.

"С российской стороны подчеркнута важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН", - отмечается в нем.

Президенты также продолжили обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования с учетом итогов завершившейся накануне девятой международной встречи по Сирии в Астане.

"Затронуты также вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

В.Путин поздравил Р.Т.Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

В понедельник в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

Жертвами последовавших за тем столкновений стали около 60 палестинцев, причем, по утверждениям израильских военных, 24 из них являлись экстремистскими элементами.

Накануне армия обороны Израиля также заявила, что ее солдаты не нарушали правил при разгоне демонстрантов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал позицию армии обороны Израиля, заявив, что военные имеют право защищать границы своего государства.

Р.Т.Эрдоган остро отреагировал на эти события, обвинив накануне Израиль и Б.Нетаньяху в проведении политики расовой сегрегации. "Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое оккупирует земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев, и проводя нападки на Турцию, он не сможет скрыть преступления", - написал турецкий лидер во вторник в своем "Твиттере".

А израильский премьер назвал Р.-Т.Эрдогана "одним из главных пособников (движения - ИФ) ХАМАС". "Поэтому он, без сомнения, является экспертом по террору и расправе", - написал Б.Нетаньяху в своем "Твиттере".

Турецкие власти также объявили о временной высылке израильского посла из Турции. Кроме этого, Анкара отозвала турецкого посла из Тель-Авива для консультаций.

Израиль ответил на эти меры временной высылкой турецкого консула из Иерусалима.

Со своей стороны и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Москва глубоко обеспокоена ситуацией в секторе Газа, выступает против деятельности экстремистов, стремящихся использовать мирных жителей для протестов, несущих угрозу столкновений и жертв.

По словам С.Лаврова, "как и, наверное, в большинстве ситуаций на Ближнем Востоке, там есть экстремистские круги, не желающие идти путем договоренностей, в том числе договоренностей между ХАМАС и ФАТХ, не желающих восстанавливать палестинское единство". "Когда такие экстремистские круги стремятся использовать мирных жителей для протестов, которые, очевидно, несут угрозу столкновений и как следствие угрозу жертв, наверное, это мы не можем принять и будем против этого выступать", - подчеркнул он.

Вместе с тем и.о. главы МИД РФ раскритиковал действия Израиля, в результате которых на палестинских территориях были убиты более 50 человек. "Одновременно я не могу согласиться с тем, что десятки мирных граждан, включая детей, грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, якобы в связи с тем, что они являются террористами. Я считаю, что это кощунственное заявление, которое призвано увести от честного серьезного разговора о сути тех проблем, которые раздирают регион, которые не позволяют выполнить решение СБ ООН о создании Палестинского государства", - отметил С.Лавров.