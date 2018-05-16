Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

Дальнее зарубежье 16.05.2018 20:30

Трамп заявил, что КНДР не уведомляла его о возможности отменить встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что администрация США не получала уведомления из Пхеньяна о возможности отмены его переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированных на июнь, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Нас об этом не уведомляли", - заявил Д.Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы ничего не видели. Мы ни и о чем не слышали. Посмотрим, как все сложится", - добавил он.

Вместе с тем, по данным агентства, американский президент подчеркнул, что он продолжает настаивать на денуклеаризации Северной Кореи.

Накануне северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. В учениях, начавшихся в конце прошлой недели, задействованы 100 боевых самолетов, включая восемь истребителей F-22, а также некоторое количество F-15K и бомбардировщиков B-52.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ПРЕЗИДЕНТ, САММИТ


Похожие новости


В Белом доме надеются, что саммит США-КНДР состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от переговоров Трамп считает, что результат его встречи с Ким Чен Ыном будет положительным для всего мира Почти 80% американцев одобряют решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном Трамп верит в стремление Ким Чен Ына к серьезным переговорам и к возвращению КНДР "в реальный мир" Американские власти ведут подготовку к встрече Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре - телеканал Встреча лидеров США и КНДР пройдет в один день, но может быть продлена и на второй - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]