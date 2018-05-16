Трамп заявил, что КНДР не уведомляла его о возможности отменить встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что администрация США не получала уведомления из Пхеньяна о возможности отмены его переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированных на июнь, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Нас об этом не уведомляли", - заявил Д.Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы ничего не видели. Мы ни и о чем не слышали. Посмотрим, как все сложится", - добавил он.

Вместе с тем, по данным агентства, американский президент подчеркнул, что он продолжает настаивать на денуклеаризации Северной Кореи.

Накануне северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. В учениях, начавшихся в конце прошлой недели, задействованы 100 боевых самолетов, включая восемь истребителей F-22, а также некоторое количество F-15K и бомбардировщиков B-52.