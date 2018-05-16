Учения НАТО Trident Juncture 2018 покажут потенциал союзников и станут элементом сдерживания РФ, заявляют в альянсе

Намеченные на осень 2018 года учения НАТО Trident Juncture позволят продемонстрировать возможности альянса и станут сдерживающим фактором в том, что касается России, заявил в среду главнокомандующий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
"Это - демонстрация наших возможностей, того на что мы способны. И это - послание, цель которого - обеспечить сдерживание", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, какой сигнал эти масштабные учения, которые пройдут в Норвегии, пошлют России.
"Если вы посмотрите на наши учения, по сравнению, к примеру, с тем, что делает Россия, то увидите, что мы сфокусированы на обороне, защите суверенных государств-членов НАТО", - добавил военачальник.
В свою очередь, верховный главнокомандующий по трансформации НАТО Дени Мерсье подчеркнул, что данные учения - "это хорошая демонстрация нашего единства, того как мы работаем с партнерами, так как будут присутствовать несколько стран-партнеров. Также это будет хорошей демонстрацией взаимодействия наших сил".
Со своей стороны, председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заверил, что в ходе учения будут соблюдены все действующие в таких случаях правила. "В ходе учений мы будем соблюдать все действующие нормы и обязательства, связанные с Венским процессом (Венским документом ОБСЕ - ИФ)", - заявил П.Павел.
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