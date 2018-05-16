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Дальнее зарубежье 16.05.2018 21:15

В НАТО положительно оценивают темпы военных реформ на Украине

Украина добивается значительных успехов в рамках реформирования оборонной сферы для соответствия стандартам НАТО, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО, генерал армии Петр Павел.

"Мой доклад, составленный по итогам визита на Украину, содержал позитивные оценки прогресса, которого Украина достигла в том, что касается реформ (вооруженных сил - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом П.Павел подчеркнул, что этот прогресс "производит достаточно сильное впечатление" и НАТО готова предоставить Киеву финансовую и организационную поддержку. В то же время он отметил, что со стороны не всегда можно в полной мере оценить данные успехи Украины.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Украина продолжает стремиться к стандартам НАТО и приобретать новые боевые возможности. По его словам, "самым ярким примером плодотворной работы является принятие (в апреле - ИФ) Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности Украины".

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]