В НАТО положительно оценивают темпы военных реформ на Украине

Украина добивается значительных успехов в рамках реформирования оборонной сферы для соответствия стандартам НАТО, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО, генерал армии Петр Павел.

"Мой доклад, составленный по итогам визита на Украину, содержал позитивные оценки прогресса, которого Украина достигла в том, что касается реформ (вооруженных сил - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом П.Павел подчеркнул, что этот прогресс "производит достаточно сильное впечатление" и НАТО готова предоставить Киеву финансовую и организационную поддержку. В то же время он отметил, что со стороны не всегда можно в полной мере оценить данные успехи Украины.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Украина продолжает стремиться к стандартам НАТО и приобретать новые боевые возможности. По его словам, "самым ярким примером плодотворной работы является принятие (в апреле - ИФ) Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности Украины".