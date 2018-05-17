Нефть продолжает рост на геополитике и сокращении запасов, Brent выше $79,3 за баррель

Цены на нефть возобновили подъем к закрытию сессии в США в среду и в четверг продолжили его на фоне сокращения запасов в США и новых опасений, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, пишет Dow Jones.
Обе эталонные марки нефти обновляют максимумы с осени 2014 года, при этом спред между ними по-прежнему увеличивается, сигнализируя о высоком спросе в Европе и Азии.
Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 17 мая поднялась на $0,08 (0,10%) - до $79,36 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подорожала на $0,22 (0,31%) - до $71,71 за баррель.
В среду стоимость Brent увеличилась на $0,85 (1,1%), до $79,28 за баррель, WTI - на $0,18 (0,3%), до $71,49 за баррель.
Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,3 млн баррелей.
По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели упали на 3,79 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 92 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.
Более низкая цена WTI по сравнению с европейскими и ближневосточными бенчмарками способствовала росту экспорта нефти из США до рекорда на прошлой неделе - 2,566 млн б/с против 1,877 млн б/с.
По словам аналитика Oil Price Information Service Тома Клозы, вклад экспорта в сокращение запасов нефти составил 18 млн баррелей.
Рынок продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. По данным CNBC, власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.
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