Родственники боевиков, захвативших в 2016 году полицейский полк в Ереване, продолжают блокировать один из проспектов города

Одна из главных магистралей столицы Армении - проспект Аршакуняца, связывающая юг Еревана с центром, продолжает блокироваться родственниками и сторонниками членов вооруженной группы "Сасна црер", захвативших в 2016 году территорию полицейского полка в Ереване.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", часть проспекта закрыта демонстрантами с минувшей среды, посередине дороги припаркованы автомобили, установлены плакаты с требованием освобождения членов вооруженной группировки.

Закрытый участок проспекта патрулируется сотрудниками дорожной полиции. Автомобильное движение организовано по объездным узким дорогам, что стало причиной многокилометровых пробок.

В среду суд в Ереване отклонил ходатайство об изменении меры пресечения членам вооруженной группы "Сасна црер". Суд посчитал необоснованными представленные в ходатайстве факты, на основе которых адвокаты требовали заменить меру пресечения в виде ареста на подписку о невыезде.

15 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что политзаключенные в Армении должны быть освобождены.

"По части политзаключенных есть два направления - вопросы, связанные с политикой, где не было жертв, и вопросы, связанные с жертвами. Последнее касается группировки "Сасна црер". По первой части необходимо решить вопросы в рамках закона, например, применив амнистию", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, по вопросу членов "Сасна црер" необходимо провести общественные обсуждения, необходимо также выслушать родных убитых полицейских.

"Необходимо понять пути решения проблемы. Однозначно одно - в Армении не должно быть политзаключенных. Это моя политическая позиция", - сказал Н.Пашинян.

Бывшие власти Армении неоднократно заявляли, что в республике нет политзаключенных.

Утром 17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, называющих себя "Неистовые сасунцы" ("Сасна црер"), захватила здание патрульно-постового полка полиции в Ереване. Боевики убили трех полицейских и четырех человек ранили.

Радикалы потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находившегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.