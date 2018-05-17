Жертвами селя на юге Узбекистана стали пять человек

Пять человек погибли в результате схода селя в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики.
Согласно сообщению, инцидент произошел в среду в населенном пункте Мирзатук Чиракчинского района.
Как отмечается, силами и средствами МЧС проводятся спасательно-восстановительные мероприятия.
По данным МЧС, в результате проливных дождей, а также резкого потепления в ряде регионов страны возросла угроза селевых паводков.
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