Трамп поручил Помпео готовить план санкций против РФ в ответ на предполагаемое нарушение ДРСМД

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с предполагаемым нарушением со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Я делегирую госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки функции полномочия, имеющиеся у президента, в соответствии с разделом 1244(С), пункты 1-4 Закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома распоряжении американского лидера.
В прошлом году сенат США принял законе о военном бюджете на 2018 год, в котором содержится положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД.
В частности, в разделе 1244 (С) говорится о том, что президент должен предоставить комитетам конгресса США доклад с планом введения мер в отношении лиц, ответственных за несоблюдение РФ ДРСМД, включая высокопоставленных политических лиц правительства РФ, занимающихся вопросами внешней политики.
В качестве мер перечисляются следующие: блокировка любых транзакций, связанных с собственностью на территории США; запрет въезда в США и невозможность получить визу или других документов для въезда, аннулирование уже имеющиеся визы; а также другие санкции, которые президент сочтет уместными.
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