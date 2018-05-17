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СНГ 17.05.2018 10:48

Президент Узбекистана пообещал Трампу поддерживать транзит грузов в Афганистан

Узбекистан окажет дальнейшую поддержку северной распределительной сети, по которой в Афганистан доставляются грузы для международного воинского контингента, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает в четверг пресс-служба узбекского лидера.

"Президент Мирзиеев заверил, что окажет дальнейшую поддержку Северной распределительной сети, вносящей вклад в достижение мира и стабильности в Афганистане", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, собеседники отметили, что две страны тесно сотрудничают в обеспечении безопасности границ с Афганистаном и пресечении незаконного оборота наркотиков.

"Оба лидера осудили экстремизм и международный терроризм и выразили стремление к наращиванию сотрудничества в борьбе против общих угроз. Они выразили приверженность реализации договоренностей, которые укрепят двустороннее взаимодействие и региональную безопасность, и отметили важность укрепления связей в оборонной сфере посредством реализации первого пятилетнего Плана военного сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Как отмечается, Д.Трамп поздравил президента Ш.Мирзиеева с успешным проведением 27 марта Ташкентской международной конференции "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая продемонстрировала единство международного сообщества в его призыве к Талибану (движение запрещено в РФ) незамедлительно присоединиться к мирным переговорам с афганским правительством.

Президенты США и Узбекистана осудили террористические атаки, направленные против сил безопасности и мирных граждан Афганистана, и выразили приверженность расширению диалога по преодолению вызовов, с которыми сталкивается эта страна.

Президент Ш.Мирзиеев заверил о политической поддержке афганского руководства и подчеркнул важность визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ташкент в декабре 2017 года, по итогам которого был достигнут ряд соглашений по увеличению товарооборота и реализации весьма важных инфраструктурных проектов.

В свою очередь Д.Трамп подчеркнул важную роль Узбекистана в региональных экономических процессах и высоко оценил усилия республики, направленные на расширение торгово-экономических связей с Афганистаном. Он выразил готовность оказать политическую и консультативную поддержку в реализации Узбекистаном железнодорожных и инфраструктурных проектов в Афганистане.

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев 15-17 мая находится в США с первым официальным визитом.

По данным пресс-службы, президент Узбекистана также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

По итогам визита планируется принять Совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства". Кроме того, будет подписан пакет документов, предусматривающий дальнейшее укрепление двусторонних отношений в разных областях.

В преддверии визита главы Узбекистана в США американские и узбекские компании подписали более 20 соглашений о сотрудничестве на сумму $4,8 млрд.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, АФГАНИСТАН, ТРАНЗИТ


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