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СНГ 17.05.2018 11:01

Назарбаев предлагает разработать на площадке ООН общие правила использования криптовалют

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил свою инициативу о разработке общих правил использования криптовалют.

"Использование и регулирование криптовалюты. Большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил", - сказал Н.Назарбаев в четверг в ходе пленарного заседания XI Астанинского экономического форума.

"Учитывая необходимость вовлечения всего международного сообщества в выработке глобальных антикризисных решений, я предлагаю реализовать эту инициативу на площадке ООН, единственного органа, который всем человеческим обществом избран для решения очень серьезных проблем", - добавил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, КРИПТОВАЛЮТА, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]