Назарбаев предлагает разработать на площадке ООН общие правила использования криптовалют

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил свою инициативу о разработке общих правил использования криптовалют.

"Использование и регулирование криптовалюты. Большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил", - сказал Н.Назарбаев в четверг в ходе пленарного заседания XI Астанинского экономического форума.

"Учитывая необходимость вовлечения всего международного сообщества в выработке глобальных антикризисных решений, я предлагаю реализовать эту инициативу на площадке ООН, единственного органа, который всем человеческим обществом избран для решения очень серьезных проблем", - добавил глава государства.