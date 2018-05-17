Назарбаев: миру пора обсудить новые правила международной торговли и распространение необъективной информации

Мировому сообществу необходимо выработать новые правила международной торговли, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"По всей видимости, пришла пора начать обсуждение контуров новых правил международной торговли. Участившееся пренебрежение существующими нормами показывает необходимость достижения нового консенсуса, который будет соответствовать реалиям", - сказал Н.Назарбаев, выступая на XI Астанинском экономическом форуме в четверг.
По мнению главы Казахстана, этот вопрос можно было бы обсудить на площадке G-global.
Кроме того, по оценке главы Казахстана, миру следует всесторонне обсудить вопрос "распространения необъективной информации".
"Она (информация - ИФ) зачастую приводит к нарастанию межгосударственной, межэтнической, межнациональной конфронтации, многократно увеличивает риски возникновения конфликтов. Правительство, институты гражданского общества, СМИ должны прийти к взаимным соглашениям по пониманию своей ответственности за информационный контент", - отметил президент.
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