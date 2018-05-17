Формат G7/G20 не может представлять мнение всего мира - Назарбаев

Формат G-Global может стать более действенным инструментом, который позволит консолидировать мнение всех стран, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Для преодоления всех вызовов назрела необходимость выстраивания новых эффективных механизмов диалога между государствами, обмена знаниями. Формат G7/G20, в которых мне приходилось неоднократно участвовать, на наш взгляд, не охватывает глобальное мнение мира", - сказал Н.Назарбаев, выступая на XI Астанинском экономическом форуме в четверг.
"Именно поэтому мы выдвинули идею инициативы G-Global, которая позволяет консолидировать мнение, интересы всех стран. G-Global может стать действенным инструментом выработки более сбалансированных решений", - считает глава Казахстана.
В августе 2012 года, выступая на встрече со студентами и преподавателями в университете Кембриджа, Н.Назарбаев рассказал о предложении создать группу стран G-Global, как дополнение к механизму G-20, в целях формирования международной экономической политики и поиска глобальных антикризисных решений. В настоящее время G-Global - это международная виртуальная площадка при Астанинском экономическом форуме, созданная Ассоциацией "Евразийский экономический клуб ученых".
Н.Назарбаев на Астанинском экономическом форуме в 2016 году предложил использовать казахстанскую интерактивную программу G-Global, объединяющую 30 тыс. экспертов из 140 стран, для координации решений, вырабатываемых на различных международных диалоговых площадках.
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