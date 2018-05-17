В ООН обеспокоены дискриминацией представителей ЛГБТ и продолжающейся практикой применения пыток в Таджикистане

Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Эндрю Гилмор призвал власти Таджикистана не преследовать журналистов и правозащитников, отменить требование о регистрации представителей ЛГБТ, а также расширить поле деятельности для гражданского общества,
"Правозащитники, журналисты и адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою важную работу - не подвергаясь запугиваниям и судебным преследованиям, а также ненужным административным проверкам", - говорится в сообщении на сайте ООН по итогам двухдневного визита Э.Гиломра в Таджикистан.
Выражая обеспокоенность по поводу сообщений о пытках, Э.Гилмор отметил недавние законодательные инициативы Таджикистана по этому вопросу.
"Власти Таджикистана добились прогресса в борьбе с пытками, но только на законодательном уровне, а в реальности такая практика в таджикских тюрьмах и следственных изоляторах пока не искоренена", - отметил он.
Э.Гилмор также заявил, что представительство ООН по правам человека в Центральной Азии готово оказать техническую поддержку, чтобы на деле прекратить "незаконную и аморальную" практику применения пыток.
Э.Гилмор также призвал власти Таджикистана бороться с дискриминацией женщин, молодежи, инвалидов и представителей ЛГБТИ.
Он выразил "особую обеспокоенность в связи с требованием обязательной регистрации представителей ЛГБТИ, в результате чего эти люди подвергаются еще большим преследованиям".
Отмечается, что на встрече в Душанбе со студентами и преподавателями национального университета Э.Гилмор осудил практику нарушений прав человека во имя обеспечения безопасности, подчеркнув, что вопросы развития, безопасности и защиты прав человека взаимосвязаны и взаимодополняемы. По словам Э.Гилмора, именно "репрессии и нарушения основных прав человека подогревают гнев, экстремизм, насилие и нестабильность".
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