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Социум 17.05.2018 10:32

Тела 3 альпинистов, погибших в горах на севере Азербайджана, переданы в морг – оперативный штаб

Тела трех спортсменов-экстремалов, погибших в горах на севере Азербайджана, переданы в морг Центральной больницы Губинского района для проведения медицинской экспертизы.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря 2017 года.

Спасатели МЧС и сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнаружили тела альпинистов 16 мая.

«Тела доставлены в морг Центральной больницы Губинского района для проведения медицинской экспертизы», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оперативном штабе поисковых работ.

Тела спортсменов были обнаружены на высоте 2,8-2,9 тыс. метров над уровнем моря.

Тела спортсменов удалось обнаружить благодаря улучшению погодных условий. «В силу благоприятных погодных условий, в результате которых толщина снежного покрова снизилась с 10-12 метров до 4 метров, удалось определить приблизительное их место нахождения. В течение двух дней в результате интенсивных поисков 16 мая были обнаружены тела альпинистов», - отметили в штабе.

Несмотря на то, что прошло более четырех месяцев, тела сохранились в приемлемом состоянии для опознания.

Все три альпиниста были обнаружены в палатке. «Все три альпиниста были найдены в палатке под большой лавиной снега. Вероятно, их неожиданно накрыло лавиной во время отдыха в палатке», - считают в штабе.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, АЛЬПИНИСТЫ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]