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Дальнее зарубежье 17.05.2018 12:03

Трамп одобрил реформы Узбекистана в сфере защиты прав человека - СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым положительно оценил программу реформ, нацеленных на улучшение ситуации с правами человека в республике, сообщают в четверг узбекские СМИ.

"Президент США отметил освобождение "узников совести", искоренение систематического детского труда и существенный прогресс в снижении масштабов принудительного труда", - отмечается в сообщениях.

По данным изданий, президент США поддержал инициативу Ш.Мирзиеева по увеличению прозрачности и подотчетности государства перед народом Узбекистана в качестве фундаментального аспекта совершенствования системы госуправления и обеспечения внутренней стабильности.

Оба лидера выступили за активизацию конструктивного сотрудничества в сфере защиты основных свобод человека, включая продвижение религиозной свободы.

Как отмечают СМИ, президент Ш.Мирзиеев заявил о решимости воплотить в жизнь всестороннюю "дорожную карту" по обеспечению свободы вероисповедания в Узбекистане.

По их данным, президенты приветствовали аккредитацию в Узбекистане Американских советов по международному образованию, которые внесут свою лепту в сотрудничество в области образования между двумя странами. Д.Трамп заверил, что США окажут содействие в реализации программ обучения английскому языку в Узбекистане.

Ш.Мирзиеев по приглашению Д.Трампа 15-17 мая посещает США с первым официальным визитом.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВА, РЕФОРМЫ, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]