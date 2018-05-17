Трамп одобрил реформы Узбекистана в сфере защиты прав человека - СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым положительно оценил программу реформ, нацеленных на улучшение ситуации с правами человека в республике, сообщают в четверг узбекские СМИ.

"Президент США отметил освобождение "узников совести", искоренение систематического детского труда и существенный прогресс в снижении масштабов принудительного труда", - отмечается в сообщениях.

По данным изданий, президент США поддержал инициативу Ш.Мирзиеева по увеличению прозрачности и подотчетности государства перед народом Узбекистана в качестве фундаментального аспекта совершенствования системы госуправления и обеспечения внутренней стабильности.

Оба лидера выступили за активизацию конструктивного сотрудничества в сфере защиты основных свобод человека, включая продвижение религиозной свободы.

Как отмечают СМИ, президент Ш.Мирзиеев заявил о решимости воплотить в жизнь всестороннюю "дорожную карту" по обеспечению свободы вероисповедания в Узбекистане.

По их данным, президенты приветствовали аккредитацию в Узбекистане Американских советов по международному образованию, которые внесут свою лепту в сотрудничество в области образования между двумя странами. Д.Трамп заверил, что США окажут содействие в реализации программ обучения английскому языку в Узбекистане.

Ш.Мирзиеев по приглашению Д.Трампа 15-17 мая посещает США с первым официальным визитом.