ЦБ Азербайджана сохраняет консервативную позицию в отношении криптовалют

Первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев заявил, что ЦБ сохраняет консервативную позицию по вопросу криптовалют.

"По вопросу криптовалют наша позиция остается консервативной. Мы отслеживаем процессы в мире, касающиеся криптовалют и оцениваем возможные риски для Азербайджана", - сказал А.Гулиев в четверг в Баку на форуме «Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность», организованном Ассоциацией банков Азербайджана (ABA).

По его словам, также есть необходимость в совершенствовании мер по предупреждению для предотвращения кибератак в финансовом секторе.

А.Гулиев добавил, что ЦБА и правительство Азербайджана планирует развивать систему безналичных расчетов. В настоящее время на экспертизе в правительстве находится проект соответствующей среднесрочной программы.

А.Азизов