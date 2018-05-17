В Стокгольме второй день перебои в железнодорожном сообщении

Движение поездов затруднено второй день подряд в шведской столице из-за закрытия части путей после произошедшего накануне возгорания электрокабеля, сообщает в четверг местное издание "Локал".

Отмечается, что со вчерашнего дня число поездов сокращено примерно в два раза, в результате чего на платформах скапливается большое количество людей.

Накануне из-за возгорания электрокабеля на шесть часов было полностью прекращено движение поездов, которые отправлялись из Стокгольма в северном направлении, что привело к перебоям в работе всего столичного железнодорожного сообщения.

В местной транспортной службе ожидают, что движение возобновится в полном объеме позже в четверг. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на сайте Транспортной администрации Швеции.