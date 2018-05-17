Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа на 8%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал 2 млрд 664,6 млн кубометров природного газа, что на 7,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $386 млн 85,9 тыс. (рост на 26,9%)", - отметили в правительстве.
Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-март 2018 года составил 938,9 млн кубометров на сумму $168 млн 372,7 тыс.
Азербайджан в 2017 году экспортировал 8 млрд 859,7 млн кубометров природного газа.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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