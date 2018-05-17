Производство автобензина в Азербайджане в январе-апреле увеличилось незначительно

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 979,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в январе-апреле 2018 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 0,1% - до 414,4 тыс. тонн, прямогонного бензина – на 6,8% - до 73,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 6,8% - до 667,8 тыс. тонн, смазочных масел – на 91,8% - до 14 тыс. тонн, нефтяного битума – в 2,1 раза - до 85,1 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 45,9%, до 88,1 тыс. тонн
Спад в отчетном периоде имел место в производстве керосина на 4,1% - до 191,6 тыс. тонн, топочного мазута – на 89,8% - до 23,5 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана обвинил Армению в деструктивной политике по карабахскому урегулированию
Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы
Тела 3 альпинистов, погибших в горах на севере Азербайджана, переданы в морг – оперативный штаб
Спасатели обнаружили тела альпинистов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года – МЧС
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Дипломаты РФ и Белоруссии обсудили обеспечение равных прав граждан двух стран, правовую базу по безвизовым поездкам
Трамп и Мирзиеев договорились искать пути для расширения экономического сотрудничества между США и Узбекистаном
В Стокгольме второй день перебои в железнодорожном сообщении
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»