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ТЭК 17.05.2018 11:23

Производство автобензина в Азербайджане в январе-апреле увеличилось незначительно

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 979,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-апреле 2018 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 0,1% - до 414,4 тыс. тонн, прямогонного бензина – на 6,8% - до 73,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 6,8% - до 667,8 тыс. тонн, смазочных масел – на 91,8% - до 14 тыс. тонн, нефтяного битума – в 2,1 раза - до 85,1 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 45,9%, до 88,1 тыс. тонн

Спад в отчетном периоде имел место в производстве керосина на 4,1% - до 191,6 тыс. тонн, топочного мазута – на 89,8% - до 23,5 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ПРИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]