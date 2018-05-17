Армянский премьер призывает граждан перестать протестовать по любому поводу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал протестующих по различным вопросам в последние дни граждан "взять паузу".

"Все мы нуждаемся в паузе, чтобы спокойно приступить к обсуждению и решению проблем. Мы провалим все вопросы, если попытаемся решить все сразу", - сказал Н.Пашинян журналистам в четверг.

По его словам, сейчас в Армении не действуют механизмы подавления акций протестов.

"Граждане пользуются своим правом на свободное выражение мнения. Но необходимо понять, что все вопросы сразу не решить", - отметил Н.Пашинян.

Премьер заявил, что считает неверным требования граждан об отставках различных должностных лиц. "К этому вопросу следует подходить поэтапно", - сказал Н.Пашинян.

Несколько дней в Ереване проходили митинги с требованием отставки столичного градоначальника Тарона Маргаряна.

В четверг несколько десятков человек проводят акцию протеста у здания генпрокуратуры Армении с требованием отставки главы ведомства Артура Давтяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции перекрыли входы в здание генпрокуратуры.

Н.Пашинян был избран премьером 8 мая на волне акций протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства.