Азербайджан в январе-марте увеличил импорт пшеницы на 55%, экспорт фруктов - на 66,5%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-марте 2018 года составил 316,1 тыс. тонн, что на 54,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $55 млн 220,3 тыс. (рост на 45,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 17,448 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 78,6%) на сумму $7 млн 885,6 тыс. (спад на 79%), растительных масел – 37,689 тыс. тонн (рост на 37,3%) на сумму $31 млн 573,9 тыс. (рост на 24,8%), чая – 3,065 тыс. тонн (рост на 18%) на сумму $11 млн 857 тыс. (рост на 16,5%), сливочных масел, молока - 3,479 тыс. тонн (спад на 5,6%) на $20 млн 692,2 тыс. (рост на 53,2%).

Кроме этого, в январе-марте в Азербайджан импортировано 2,119 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 29,8%) на сумму $6 млн 310,5 тыс. (рост на 55,3%), мяса птицы и продукции из нее – 4 тыс. 987,2 тонн (спад на 12,3%) на сумму $5 млн 33,1 тыс. (спад на 13,7%).

Фруктов в январе-марте в республику импортировано 36,927 тыс. тонн (рост на 51,5%) на сумму $28 млн 236,8 тыс. (рост на 46,9%), овощей - 6 тыс. 515,4 тонн (спад на 49,3%) на $3 млн 515 тыс. (спад на 43,1%), картофеля – 53,688 тыс. тонн (спад на 10,3%) на $13 млн 69,3 тыс. (рост на 9,5%).

В январе-марте из Азербайджана на экспорт отправлено 24,987 тыс. тонн овощей (спад на 1,5%) на сумму $27 млн 565,9 тыс. (рост на 36,7%), фруктов – 49,165 тыс. тонн (рост на 66,5%) на $52 млн 386,3 тыс. (рост на 50,1%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 7,055 тыс. тонн сахара (спад на 47,5%) на сумму $4 млн 175,8 тыс. (спад на 51,2%), растительных масел – 1,539 тыс. тонн (спад на 20,4%) на сумму $1 млн 616,2 тыс. (спад на 26,5%).

Также в январе-марте Азербайджан экспортировал 2,127 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 31,8%) на сумму $2 млн 628,4 тыс. (рост на 63,5%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 119 тыс. декалитров (рост в 2,1 раза) на сумму $1 млн 499,7 тыс. (рост на 34,3%), фруктовых и овощных консервов - 1,294 тыс. тонн (рост на 27,2%) на сумму $1 млн 850,5 тыс. (рост в 2 раза).

Б.Рустамбеков