Армянский премьер рассчитывает на активизацию отношений с Тегераном после подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном учитывает все интересы Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Надеемся на активизацию отношений с Ираном, а также с Россией. Соглашение, конечно, будет содействовать эффективной работе. Могу сказать, что все интересы Армении полностью учтены", - сказал Н.Пашинян журналистам.

Премьер Армении в сопровождении охраны пешком направляется из здания правительства в свою резиденцию на проспекте Баграмяна, протяженность маршрута около 2,5 км.

Временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ между государствами-членами ЕАЭС и Ираном, было подписано в четверг утром в Астане. "По итогам переговоров, которые велись с 2016 года, достигнута договоренность о снижении импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на три года между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном в отношении ряда утвержденных товаров", - сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.

Председатель коллегии Евразийского экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян сообщил, что "нашим переговорщикам сразу ставилась задача на перспективу, за три года договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли".

По его словам, сейчас в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления в силу соглашения.

"Но ограниченный - не значит малый объем, охват соглашения - это 50% объема общей торговли, что говорит о значимости и серьезности договоренностей. Общий объем торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в 2017 году составил $2,7 млрд. Статистика последних пяти лет демонстрирует, что экспортные поставки стран Евразийского союза в Иран стабильно растут по продовольственным товарам, сельскохозяйственным и минеральным продуктам, древесине и целлюлозно-бумажным изделиям", - отметил он.