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Регион 17.05.2018 14:45

Изменению Избирательного кодекса Армении будут предшествовать политические консультации - премьер

Работа по реформированию Избирательного кодекса Армении уже началась, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Работа уже началась. Все решения будут приняты в результате политических консультаций", - сказал Н.Пашинян журналистам в четверг.

Ранее он заявлял, что до конца года в Армении могут быть проведены внеочередные парламентские выборы.

Ряд политических сил выступает за отмену мажоритарной системы выборов, и считает необходимым организацию выборов исключительно по партийным спискам. Это, по их мнению, создаст равные возможности для участников выборов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, КОДЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]