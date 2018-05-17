Изменению Избирательного кодекса Армении будут предшествовать политические консультации - премьер

Работа по реформированию Избирательного кодекса Армении уже началась, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Работа уже началась. Все решения будут приняты в результате политических консультаций", - сказал Н.Пашинян журналистам в четверг.

Ранее он заявлял, что до конца года в Армении могут быть проведены внеочередные парламентские выборы.

Ряд политических сил выступает за отмену мажоритарной системы выборов, и считает необходимым организацию выборов исключительно по партийным спискам. Это, по их мнению, создаст равные возможности для участников выборов.