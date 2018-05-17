Великобритания решила бороться с игровыми автоматами и онлайн-казино

Власти Великобритании снизили максимальную сумму ставки на автоматах для игры в покер, рулетку или другие азартные игры со 100 фунтов стерлингов до 2 фунтов.
Правительство не стало прислушиваться к возражениям букмекеров, многим из которых терминалы для игры с фиксированными ставками (FOBT) приносят более половины выручки. При этом считается, что такие автоматы вызывают наибольшую зависимость и приводят к крупным финансовым потерям, в том числе среди наименее обеспеченных слоев населения.
"Правительство хочет снизить потенциал крупных потерь по ставкам в таких автоматах и риск причинения вреда самому игроку и обществу в целом", - говорится в сообщении министерства по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании.
По словам главы ведомства Трейси Крауч, в стране фиксируется более 233 тыс. случаев в год, когда отдельные игроки просаживают свыше 1 тыс. фунтов за раз. Всего в Великобритании более 33,6 тыс. FOBT, каждый из которых в среднем приносит владельцам 53 тыс. фунтов в год.
"Такие автоматы - бич общества, их жертвой становятся наиболее уязвимые члены общества, и мы полны решимости положить этому конец и построить более справедливое общество для всех", - заявил замминистра Мэтт Хэнкок.
Изменения, которые требуют одобрения парламента, сократят и налоговую выручку бюджета от игорного бизнеса, пишет The Guardian. Для того чтобы компенсировать это снижение, в следующий проект бюджета будут внесены изменения, повышающие ставки налогов и сборов с онлайн-казино.
Букмекерская контора William Hill Plc уже объявила, что снижение выручки игорного бизнеса составит от 35% до 45%, а 900 из ее офисов (38% от общего числа) могут стать убыточными. Еще одна компания из тройки ведущих букмекеров Великобритании, Paddy Power Betfair ожидает падения выручки на 33-43%.
Ассоциация британских букмекеров ожидает закрытия более 4 тыс. точек с автоматами FOBT и потери 21 тыс. рабочих мест.
Правительство также примет дополнительные меры. Так, суммы, которые граждане могут тратить в автоматах и онлайн-казино, будут жестко ограничиваться. Для того чтобы повысить лимит, компании-организатору игорного бизнеса следует удостовериться, что такие расходы не станут непосильным бременем.
Букмекеры должны будут внимательнее проверять возраст клиентов, при этом возрастная планка может быть повышена.
Телереклама онлайн-казино, автоматов, тотализаторов должна будет сопровождаться сообщениями об ответственном подходе к ставкам. Параллельно власти намерены запустить кампанию в СМИ о вреде игровой зависимости.
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