ВОЗ обеспокоена вспышкой лихорадки Эбола в ДР Конго

Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки в Демократической республики Конго, где зафиксированы 44 случая заражения вирусом Эбола.

Три случая подтверждены экспертами ВОЗ.

"Такое развитие событий вызывает беспокойство, но сейчас в нашем распоряжении есть инструменты для более успешного противостояния вирусу Эбола", - приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

"Вместе с партнерами ВОЗ принимает решительные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса", - заявил Т.А.Гебрейесус.

Ранее на этой неделе ВОЗ направила в ДРК более 5 тыс. доз вакцин от вируса Эбола.