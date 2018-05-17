ВОЗ обеспокоена вспышкой лихорадки Эбола в ДР Конго

Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки в Демократической республики Конго, где зафиксированы 44 случая заражения вирусом Эбола.
Три случая подтверждены экспертами ВОЗ.
"Такое развитие событий вызывает беспокойство, но сейчас в нашем распоряжении есть инструменты для более успешного противостояния вирусу Эбола", - приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.
"Вместе с партнерами ВОЗ принимает решительные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса", - заявил Т.А.Гебрейесус.
Ранее на этой неделе ВОЗ направила в ДРК более 5 тыс. доз вакцин от вируса Эбола.
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