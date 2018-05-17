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Дальнее зарубежье 17.05.2018 15:34

ВОЗ обеспокоена вспышкой лихорадки Эбола в ДР Конго

Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки в Демократической республики Конго, где зафиксированы 44 случая заражения вирусом Эбола.

Три случая подтверждены экспертами ВОЗ.

"Такое развитие событий вызывает беспокойство, но сейчас в нашем распоряжении есть инструменты для более успешного противостояния вирусу Эбола", - приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации.

"Вместе с партнерами ВОЗ принимает решительные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса", - заявил Т.А.Гебрейесус.

Ранее на этой неделе ВОЗ направила в ДРК более 5 тыс. доз вакцин от вируса Эбола.

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Тэги: АФРИКА, ЭБОЛА, ВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]