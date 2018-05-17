Премьер Армении Пашинян просит граждан отказаться от акций неповиновения и блокирования дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал население республики прекратить акции гражданского неповиновения и блокирование автодорог в Ереване.

"Призываю предоставить правительству возможность работать. Если эта возможность не будет предоставлена, то наше здесь присутствие будет лишено смысла", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, необходимо показать, что новое правительство пользуется доверием народа, и люди не имеют оснований для проведения акций гражданского неповиновения.

"Призываю сегодня с 15:00 прекратить все акции протеста, но не призываю сидеть дома и ничего не делать. Пишите заявления, формируйте делегации и отправляйте в правительство. Мы все проблемы обсудим по пунктам и дадим решения", - заверил Н.Пашинян.

Он также заявил, что во время протестного движения дороги в Армении перекрывались, поскольку в стране не было законной власти. "Но против кого вы закрываете дороги сегодня? В стране есть легитимная власть, которая может решить все проблемы", - заявил премьер.

Последние три дня в Ереване и ряде областях проходят различные акции протеста. Так, демонстранты перекрыли один из главных магистралей Еревана, требуя освободить членов вооруженной группировки, захвативших летом 2016 года полицейский полк в Ереване. Другие демонстранты требуют отставки мэра Еревана и генпрокурора Армении. В среду акцию протеста с перекрытием проспекта Баграмяна в Ереване провели таксисты. Акцию протеста также организовали около 400 сотрудников военкоматов, которые остались без работы в результате процесса оптимизации.