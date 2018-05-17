Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0093 RUR   0.0275 GBR   2.3026 TRY   0.3839

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 26° 19 Май 17° 26° 20 Май 18° 28°

Регион 17.05.2018 14:15

Премьер Армении Пашинян просит граждан отказаться от акций неповиновения и блокирования дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал население республики прекратить акции гражданского неповиновения и блокирование автодорог в Ереване.

"Призываю предоставить правительству возможность работать. Если эта возможность не будет предоставлена, то наше здесь присутствие будет лишено смысла", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, необходимо показать, что новое правительство пользуется доверием народа, и люди не имеют оснований для проведения акций гражданского неповиновения.

"Призываю сегодня с 15:00 прекратить все акции протеста, но не призываю сидеть дома и ничего не делать. Пишите заявления, формируйте делегации и отправляйте в правительство. Мы все проблемы обсудим по пунктам и дадим решения", - заверил Н.Пашинян.

Он также заявил, что во время протестного движения дороги в Армении перекрывались, поскольку в стране не было законной власти. "Но против кого вы закрываете дороги сегодня? В стране есть легитимная власть, которая может решить все проблемы", - заявил премьер.

Последние три дня в Ереване и ряде областях проходят различные акции протеста. Так, демонстранты перекрыли один из главных магистралей Еревана, требуя освободить членов вооруженной группировки, захвативших летом 2016 года полицейский полк в Ереване. Другие демонстранты требуют отставки мэра Еревана и генпрокурора Армении. В среду акцию протеста с перекрытием проспекта Баграмяна в Ереване провели таксисты. Акцию протеста также организовали около 400 сотрудников военкоматов, которые остались без работы в результате процесса оптимизации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРЕМЬЕР, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Армянский премьер призывает граждан перестать протестовать по любому поводу Первый президент Армении считает необходимым провести внеочередные парламентские выборы Протесты в Армении могут негативно повлиять на приграничную ситуацию - и.о. главы Минобороны Россияне аннулировали часть забронированных туров в Армению на майские праздники Лидер протеста в Ереване зовет сторонников на площадь, исключает возможность политических торгов Еще одна оппозиционная партия присоединилась к акциям протеста в Ереване

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]