Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-апреле увеличился на 2,4%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-апреле 2018 года, составила 518,9 тыс. кв. метров, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в январе-апреле капвложения в жилищное строительство составили 237,8 млн манатов (рост на 4,7%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.

За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).

Б.Рустамбеков