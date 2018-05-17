Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-апреле увеличился на 2,4%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-апреле 2018 года, составила 518,9 тыс. кв. метров, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в январе-апреле капвложения в жилищное строительство составили 237,8 млн манатов (рост на 4,7%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года.
За 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).
Б.Рустамбеков
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