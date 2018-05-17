Украине не вернуть территории, которые отошли к России - Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что украинцы не смогут вернуть себе "оккупированные Россией территории".

"Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: "а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине, и все это ради чего?", - сказал К.Волкер в интервью Би-би-си, которое было обнародовано в четверг.

Он также выразил надежду, что Россия согласится на миротворческую миссию ООН как способ положить конец войне на Донбассе.

"Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену", - сказал спецпредставитель США, отвечая на вопрос, действительно ли поставки летального вооружения Украине будут способствовать миру.

Также по словам К.Волкера, новые санкции могут стать этой ценой для России.