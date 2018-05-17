Япония может обложить пошлинами товары из США стоимостью более $400 млн в год

Япония рассматривает возможность мер в связи с введением США пошлин на импорт алюминия и стали, ответные японские пошлины могут затронуть поставляемые в страну американские товары стоимостью около $409 млн в год, передает японская вещательная корпорация NHK.

По данным NHK, власти Японии готовятся уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) о предлагаемых мерах.

Президент США Дональд Трамп с 23 марта ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную - на импорт алюминия из всех стран, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. Япония не получила такого освобождения, и аналитики считают, что объявление о готовящихся ответных мерах может быть тактическим ходом Токио на переговорах с Вашингтоном.

Сумма в $409 млн выбрана неслучайно - именно такова стоимость поставляемых в США стали и алюминия из Японии, на которые распространены новые пошлины, отмечает The Guardian.

В 2016 году Япония занимала четвертое место в списке экспортных рынков США, общая стоимость поставляемых товаров превышала $100 млрд. Основные категории: продукты питания, воздушные суда и компоненты для них, станки, лекарственные средства.