Азербайджан оставляет за собой право на восстановление территориальной целостности - МИД

Азербайджан оставляет за собой право на восстановление своей территориальной целостности, заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона, поддерживая интенсификацию международных усилий в направлении скорейшего разрешения конфликта, оставляет за собой право на восстановление своей территориальной целостности и суверенитета в рамках международно-признанных границ, а также обеспечение попранных интересов её граждан»,- говорится в заявлении Х.Гаджиева в связи с 26-й годовщиной оккупации Лачынского района Азербайджана.

Он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, обеспечение прав вынужденных переселенцев из Лачынского и других оккупированных районов по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, будучи долгом международного сообщества, является и неотъемлемым бесспорным правом Азербайджана, закрепленным в Уставе ООН.

"Официальный Ереван наконец-то должен осознать, что продолжение оккупации территорий Азербайджана, никогда не приведёт к преследуемым им целям, а основанный на оккупации статус-кво является одной из основных причин изоляции самой Армении и наблюдающегося там сегодня системного социально-экономического и демографического кризиса", - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Он подчеркнул, что прекращение оккупации территорий Азербайджана и вывод армянских войск "может открыть возможности для всестороннего регионального сотрудничества и внести вклад в обеспечение устойчивого мира".

Х.Гаджиев отметил, что предпринимаемые Арменией в противоречие императивным нормам международного права и Уставу ООН попытки представить результаты незаконного применения силы против Азербайджана, а также массовое нарушение ею основных прав и свобод более 700 тыс. азербайджанцев путём их насильственного изгнания из мест исконного обитания в контексте «права на самоопределение» и «прав человека» проживающего в нагорно-карабахском регионе Азербайджана армянского меньшинства численностью менее 90 тыс. – абсурдны и не вписываются ни в какие нравственные, правовые и политические рамки.

Население Лачынского района подверглось этнической чистке в результате оккупации со стороны Армении. В настоящее время население Лачынского района численностью более 77 тыс. человек проживает в качестве вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана.

Кроме того, Арменией нанесен значительный ущерб государственной и частной собственности района. Так, разграблены и уничтожены 217 культурных и 101 образовательных учреждений, 142 – системы здравоохранения, 462 предприятия сферы торговли, 30 – связи, 2 – автотранспорта и прочие производственные объекты различного назначения.

Ф.Исазаде