Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0093 RUR   0.0275 GBR   2.3026 TRY   0.3839

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 26° 19 Май 17° 26° 20 Май 18° 28°

Карабахский конфликт 17.05.2018 14:56

Азербайджан оставляет за собой право на восстановление территориальной целостности - МИД

Азербайджан оставляет за собой право на восстановление своей территориальной целостности, заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона, поддерживая интенсификацию международных усилий в направлении скорейшего разрешения конфликта, оставляет за собой право на восстановление своей территориальной целостности и суверенитета в рамках международно-признанных границ, а также обеспечение попранных интересов её граждан»,- говорится в заявлении Х.Гаджиева в связи с 26-й годовщиной оккупации Лачынского района Азербайджана.

Он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, обеспечение прав вынужденных переселенцев из Лачынского и других оккупированных районов по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, будучи долгом международного сообщества, является и неотъемлемым бесспорным правом Азербайджана, закрепленным в Уставе ООН.

"Официальный Ереван наконец-то должен осознать, что продолжение оккупации территорий Азербайджана, никогда не приведёт к преследуемым им целям, а основанный на оккупации статус-кво является одной из основных причин изоляции самой Армении и наблюдающегося там сегодня системного социально-экономического и демографического кризиса", - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Он подчеркнул, что прекращение оккупации территорий Азербайджана и вывод армянских войск "может открыть возможности для всестороннего регионального сотрудничества и внести вклад в обеспечение устойчивого мира".

Х.Гаджиев отметил, что предпринимаемые Арменией в противоречие императивным нормам международного права и Уставу ООН попытки представить результаты незаконного применения силы против Азербайджана, а также массовое нарушение ею основных прав и свобод более 700 тыс. азербайджанцев путём их насильственного изгнания из мест исконного обитания в контексте «права на самоопределение» и «прав человека» проживающего в нагорно-карабахском регионе Азербайджана армянского меньшинства численностью менее 90 тыс. – абсурдны и не вписываются ни в какие нравственные, правовые и политические рамки.

Население Лачынского района подверглось этнической чистке в результате оккупации со стороны Армении. В настоящее время население Лачынского района численностью более 77 тыс. человек проживает в качестве вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана.

Кроме того, Арменией нанесен значительный ущерб государственной и частной собственности района. Так, разграблены и уничтожены 217 культурных и 101 образовательных учреждений, 142 – системы здравоохранения, 462 предприятия сферы торговли, 30 – связи, 2 – автотранспорта и прочие производственные объекты различного назначения.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТЕРРИТОРИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии и прилагает усилия для решения конфликтов в регионе Баку и Тбилиси намерены развивать военное сотрудничество в рамках противодействия сепаратизму и терроризму Баку и Ереван ведут субстантивные переговоры по деоккупации азербайджанских территорий - МИД Азербайджана Азербайджанская армия должна в кратчайшие сроки освободить оккупированные территории – министр обороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]