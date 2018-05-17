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Регион 17.05.2018 14:59

Выступавший против Саргсяна политолог заявил о своем назначении секретарем Совбеза Армении

Политолог, член оппозиционной гражданской инициативы "Отвергни Сержа" (бывшего президента и премьера Армении Сержа Саргсяна) Армен Григорян назначен секретарем Совета национальной безопасности Армении.

"Назначен секретарем Совета национальной безопасности", - сказал А.Григорян "Интерфаксу".

Соответствующий указ президента Армении пока не обнародован.

А.Григорян был активным участником возглавляемого действующим премьером Армении Николом Пашиняном протестного движения против властей республики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, СЕКРЕТАРЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]