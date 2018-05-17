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Регион 17.05.2018 16:08

ОДКБ является важным компонентом обеспечения безопасности Армении - МИД

Армения считает важным эффективное сотрудничество с ОДКБ в контексте обеспечения своей безопасности, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Армения придает большую важность эффективному сотрудничеству с ОДКБ, которая является важным компонентом обеспечения безопасности республики. Армения продолжит последовательные усилия в направлении укрепления союзнических взаимоотношений между членами Организации", - сказал З.Мнацаканян на встрече с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым в четверг в Ереване.

В свою очередь Ю.Хачатуров отметил, что действия по повышению эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]