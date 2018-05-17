ОДКБ является важным компонентом обеспечения безопасности Армении - МИД

Армения считает важным эффективное сотрудничество с ОДКБ в контексте обеспечения своей безопасности, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Армения придает большую важность эффективному сотрудничеству с ОДКБ, которая является важным компонентом обеспечения безопасности республики. Армения продолжит последовательные усилия в направлении укрепления союзнических взаимоотношений между членами Организации", - сказал З.Мнацаканян на встрече с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым в четверг в Ереване.

В свою очередь Ю.Хачатуров отметил, что действия по повышению эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.