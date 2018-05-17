Лишь 1% пользователей Microsoft Office в Азербайджане в I квартале сталкивались с эксплойтами

В Азербайджане с вредоносным ПО для Microsoft Office в первом квартале 2018 года столкнулся каждый сотый пользователь, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Согласно отчету «Лаборатории Касперского», эксплойты для Microsoft Office – вредоносные программы, используемые для атак через уязвимости в ПО – стали одной из самых распространенных киберугроз в I-ом квартале 2018 года.

В отчете отмечается, что в целом количество пользователей, которые пострадали от зараженных документов офисных приложений, увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с I кварталом 2017 года. В январе-марте 2018 года доля эксплойтов для Microsoft Office возросла практически до 50%, что вдвое превышает средний показатель за предыдущий год. В Азербайджане с вредоносным ПО этого типа в первом квартале 2018 года столкнулся каждый сотый пользователь (1%).

Хакерские атаки с применением эксплойтов считаются очень мощными, поскольку не требуют дополнительного взаимодействия с пользователями (вредоносный код внедряется незаметно). К ним часто прибегают как киберпреступники, ищущие незаконные источники прибыли, так и государственные субъекты, преследующие злонамеренные цели.

В I-ом квартале 2018 года произошли серьезные изменения в распределении зловредов этого типа, использованных для атак. Резко возросло количество эксплойтов, предназначенных для популярного ПО Microsoft Office. По данным экспертов «Лаборатории Касперского», в офисных приложениях сумели обнаружить такое множество различных уязвимостей, какое в прошлом году находили только в Adobe Flash.

В тоже время доля Flash-эксплойтов, напротив, снижается: по данным отчета за I квартал 2018 года, она составляет чуть менее 3%. Это является результатом работы компаний Adobe и Microsoft, которые прикладывают немало усилий, чтобы затруднить недобросовестное использование Flash Player.

Б.Рустамбеков