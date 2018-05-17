SOCAR Ukraine поставит около 4 тыс. тонн реактивного топлива Госагентству резерва Украины

Компания SOCAR Ukraine (украинская «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR) поставит 3,7 тыс. тонн реактивного топлива Государственному агентству резерва Украины, сообщают украинские СМИ.

«SOCAR Ukraine стала победителем тендера на поставку Госагентству резерва 3,7 тыс. реактивного топлива с ценовым предложением 26,9 тыс. гривен за тонну. Поставки топлива с Кременчугского НПЗ должны быть осуществлены до 1 сентября 2018 года», - отмечается в информации.

Ранее ООО "Торговый дом "Сокар Украина" стало поставщиком реактивного топлива для министерства обороны Украины. С компанией было подписано два контракта поставку Минобороны 2,9 тыс. тонн и 6,1 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей ТС-1 или авиационное топливо по цене 16,638 тыс. гривен/тонна и 17,5 тыс. гривен/тонна соответственно.

SOCAR Ukraine Украина" владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями.

SOCAR начала свою деятельность в Украине в 2008 году.

Н.Аббасова





