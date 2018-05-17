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СНГ 17.05.2018 16:17

Белоруссия планирует присоединиться к ВТО в конце 2019 - начале 2020 года

Белоруссия рассчитывает завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) в конце 2019 - начале 2020 года.

"Были возобновлены активные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 - первой половине 2020 года мы этот процесс завершим", - сказал журналистам первый заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Белоруссия с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО. К сегодняшнему дню республика завершила двусторонние переговоры в рамках присоединения республики к Всемирной торговой организации с 17-ю странами.

Как заявлял в ноябре 2017 года председатель рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, процесс вступления страны в организацию может занять еще два года. "Процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо с учетом повышенного внимания президента Александра Лукашенко. Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится", - сказал К.Маденоглу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВТО, ПРИСОЕДИНЕНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]