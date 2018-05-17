Узбекистан может принять участие в разработке газовых месторождений Афганистана

Узбекистан и Афганистан и планируют разрабатывать газовые афганские месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), сообщила в четверг исполняющая обязанности министра шахт и промышленности Афганистана Наргис Нехан.
"Подпишем меморандум, в рамках которого планируем расширять связи с Узбекистаном по вопросам разработки и добычи углеводородов", - сказала Н.Нехан, участвующая в международной выставке Oil Gas Uzbekistan 2018 в Ташкенте.
По ее словам, стороны договорились об организации визита в Афганистан в ближайшее время рабочей группы из Узбекистана, которая ознакомится с предлагаемыми перспективными месторождениями.
"Мы предлагаем инвестиционный блок, где уже имеются разведанные запасы. Мы хотим, как Узбекистан и предлагал, работать на основе СРП", - уточнила и.о. министра.
Как отмечается, речь идет о двух месторождениях - "Джума" и "Башикурд" - с прогнозными запасами 28 млрд кубометров на границе с Туркменистаном, входящих в Каракумский нефтегазоносный бассейн.
Ранее сообщалось, что Узбекистан изучает возможность возобновления, проводившейся в 90-х годах, геологоразведки нефти и газа в северной части Афганистана.
Геологоразведочные работы на севере Афганистана уже проводило афганское министерство горных дел и промышленности. В результате были выявлены Каракумский и Афгано-Таджикский нефтегазоносные бассейны, а также Тирпульский, возможно, нефтегазоносный бассейн.
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