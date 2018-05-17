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Финансы 17.05.2018 16:30

АИКГФ получит 40 млн манатов для субсидирования процентов по манатным кредитам для предпринимателей

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) получит из госбюджета 40 млн манатов для субсидирования процентов по манатным кредитам, выдаваемым предпринимателям.

"АИКГФ получит из госбюджета 40 млн манатов для субсидирования процентов по манатным кредитам, выдаваемым предпринимателям", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Из этих средств Минфин в 2018 году уже перечислил фонду 10 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

А.Азизов

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Тэги: АИКГФ, КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]