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СНГ 17.05.2018 17:34

Большинство украинцев за вступление страны в ЕС, без малого 50% хотят членства в НАТО - опрос

Более половины граждан Украины готовы голосовать за присоединение страны к Евросоюзу, почти 50% высказываются за присоединение страны к НАТО, свидетельствуют данные майского опроса, результаты которого представил на брифинге в Киеве исполнительный директор Киевского пресс-клуба, руководитель аналитической группы "Социопрогноз" Михаил Пересунько.

"Мы отмечаем, что есть тенденция к увеличению количества респондентов, выступающих за присоединение к ЕС. На сегодня этот показатель 59,4%, против - 17,1%. За вступление Украины в НАТО - 48,4%. Против - 26%", - сказал М.Пересунько.

Опрос проводился Институтом анализа и прогнозирования 3-15 мая, всего было опрошено 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЕС, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]