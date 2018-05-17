Большинство украинцев за вступление страны в ЕС, без малого 50% хотят членства в НАТО - опрос

Более половины граждан Украины готовы голосовать за присоединение страны к Евросоюзу, почти 50% высказываются за присоединение страны к НАТО, свидетельствуют данные майского опроса, результаты которого представил на брифинге в Киеве исполнительный директор Киевского пресс-клуба, руководитель аналитической группы "Социопрогноз" Михаил Пересунько.

"Мы отмечаем, что есть тенденция к увеличению количества респондентов, выступающих за присоединение к ЕС. На сегодня этот показатель 59,4%, против - 17,1%. За вступление Украины в НАТО - 48,4%. Против - 26%", - сказал М.Пересунько.

Опрос проводился Институтом анализа и прогнозирования 3-15 мая, всего было опрошено 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.