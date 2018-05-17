Позиция стран ЕС по иранской сделке обнадеживает - МИД РФ

Страны Евросоюза демонстрируют обнадеживающую позицию по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана, вырабатываются механизмы, которые позволят европейскому бизнесу работать с Ираном несмотря на создаваемые США препятствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается позиции европейских стран (. . .), то пока эта позиция нам представляется достаточно разумной и содержащей некоторые обнадёживающие элементы", - сказал С.Рябков журналистам в Москве.
"Речь идёт о том, чтобы попробовать все-таки если не полностью оградить законный европейский бизнес в Иране от негативных эффектов американских санкций, то, по крайней мере, создать инструменты и механизмы, которые позволяли бы этому бизнесу работать без прямых препятствий, препонов со стороны США", - отметил он.
Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что при этом "аспект экстерриториального применения штрафных санкций к этим компаниям, конечно, существует".
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