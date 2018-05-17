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Регион 17.05.2018 17:14

Позиция стран ЕС по иранской сделке обнадеживает - МИД РФ

Страны Евросоюза демонстрируют обнадеживающую позицию по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Тегерана, вырабатываются механизмы, которые позволят европейскому бизнесу работать с Ираном несмотря на создаваемые США препятствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается позиции европейских стран (. . .), то пока эта позиция нам представляется достаточно разумной и содержащей некоторые обнадёживающие элементы", - сказал С.Рябков журналистам в Москве.

"Речь идёт о том, чтобы попробовать все-таки если не полностью оградить законный европейский бизнес в Иране от негативных эффектов американских санкций, то, по крайней мере, создать инструменты и механизмы, которые позволяли бы этому бизнесу работать без прямых препятствий, препонов со стороны США", - отметил он.

Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что при этом "аспект экстерриториального применения штрафных санкций к этим компаниям, конечно, существует".

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]