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Внешняя политика 17.05.2018 17:19

Баку и Брюссель проведут очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве в конце мая

Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве, определяющего политические основы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, состоится 29-30 мая в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.

«Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС-Азербайджаном состоится 29-30 мая в Баку», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

По оценкам сторон, переговоры могут завершиться в 2018 году.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ, РАУНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]