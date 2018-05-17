Баку и Брюссель проведут очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве в конце мая

Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве, определяющего политические основы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, состоится 29-30 мая в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.
«Очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС-Азербайджаном состоится 29-30 мая в Баку», - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
По оценкам сторон, переговоры могут завершиться в 2018 году.
Ф.Исазаде
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