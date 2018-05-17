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Бизнес и законодательство 17.05.2018 17:39

Число резидентов Сумгайытского химпромпарка достигло 17, инвестиции - $3 млрд

Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) достигло 17, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с экс-председателем сената Нидерландов, руководителем группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линденом.

Ш.Мустафаев отметил, что инвестиционная стоимость проектов, которые будут реализованы на территории Сумгаыйтского химпромпарка, составляет $3 млрд.

Ранее сообщалось о 15 резидентах в парке, чьи инвестиции в проекты оценивались в $2,7 млрд.

«Часть резидентов уже осуществляют свою деятельность на территории парка, другие резиденты начнут работу в 2018-2019гг», - сказал Ш.Мустафаев.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СУМГАЙЫТ, ХИМПРОМПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]