Число резидентов Сумгайытского химпромпарка достигло 17, инвестиции - $3 млрд

Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) достигло 17, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с экс-председателем сената Нидерландов, руководителем группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линденом.
Ш.Мустафаев отметил, что инвестиционная стоимость проектов, которые будут реализованы на территории Сумгаыйтского химпромпарка, составляет $3 млрд.
Ранее сообщалось о 15 резидентах в парке, чьи инвестиции в проекты оценивались в $2,7 млрд.
«Часть резидентов уже осуществляют свою деятельность на территории парка, другие резиденты начнут работу в 2018-2019гг», - сказал Ш.Мустафаев.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Б.Рустамбеков
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