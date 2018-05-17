Премьер Армении и генсек ОДКБ обсудили взаимодействие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров на встрече в Ереване обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия в рамках Организации.

Как сообщает пресс-служба правительства, Ю.Хачатуров также представил повестку предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ.

Ю.Хачатуров встретился также с министром обороны Давидом Тонояном.

Глава Минобороны заявил о важности ОДКБ в обеспечении безопасности Армении и необходимости развития военной составляющей Организации.