Премьер Армении и генсек ОДКБ обсудили взаимодействие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров на встрече в Ереване обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия в рамках Организации.
Как сообщает пресс-служба правительства, Ю.Хачатуров также представил повестку предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ.
Ю.Хачатуров встретился также с министром обороны Давидом Тонояном.
Глава Минобороны заявил о важности ОДКБ в обеспечении безопасности Армении и необходимости развития военной составляющей Организации.
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