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Происшествия 18.05.2018 13:01

Полиция Флориды задержала человека, открывшего стрельбу в гольф-клубе Трампа

Сотрудники полиции штата Флорида задержали человека, открывшего огонь на территории Национального гольф-курорта, принадлежащего президенту США Дональду Трампу.

В "Твиттере" местной полиции говорится, что полицейские "ответили на сообщение о стрельбе на территории Национального гольф курорта Трампа", стрелявший задержан.

"Информации о жертвах пока не поступало. Дальнейшая угроза отсутствует", - отмечается в сообщении.

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Тэги: США, ТРАМП, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]