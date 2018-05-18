Полиция Флориды задержала человека, открывшего стрельбу в гольф-клубе Трампа

Сотрудники полиции штата Флорида задержали человека, открывшего огонь на территории Национального гольф-курорта, принадлежащего президенту США Дональду Трампу.
В "Твиттере" местной полиции говорится, что полицейские "ответили на сообщение о стрельбе на территории Национального гольф курорта Трампа", стрелявший задержан.
"Информации о жертвах пока не поступало. Дальнейшая угроза отсутствует", - отмечается в сообщении.
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