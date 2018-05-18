Армянский премьер поставил задачу искоренить коррупцию и теневую экономику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил новому председателю Комитета по государственным доходам Давиду Ананяну сократить уровень теневой экономики.

"Во-первых, не мешать экономике и хозяйствующим субъектам, во-вторых, обеспечить продолжительное сокращение теневой экономики, обеспечить полное выполнение доходной части бюджета", - сказал Н.Пашинян, представляя руководящему составу комитета нового председателя.

Комитет по государственным доходам включает налоговое и таможенное управления.

Н.Пашинян заявил, что ожидает серьезных и быстрых результатов, которые будут ощутимы для граждан республики.

"Коррупция должна быть искоренена. Мы сейчас находимся в этапе, когда невозможное становится возможным", - отметил премьер Армении.