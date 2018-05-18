Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

Регион 18.05.2018 13:25

Армянский премьер поставил задачу искоренить коррупцию и теневую экономику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил новому председателю Комитета по государственным доходам Давиду Ананяну сократить уровень теневой экономики.

"Во-первых, не мешать экономике и хозяйствующим субъектам, во-вторых, обеспечить продолжительное сокращение теневой экономики, обеспечить полное выполнение доходной части бюджета", - сказал Н.Пашинян, представляя руководящему составу комитета нового председателя.

Комитет по государственным доходам включает налоговое и таможенное управления.

Н.Пашинян заявил, что ожидает серьезных и быстрых результатов, которые будут ощутимы для граждан республики.

"Коррупция должна быть искоренена. Мы сейчас находимся в этапе, когда невозможное становится возможным", - отметил премьер Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Изменению Избирательного кодекса Армении будут предшествовать политические консультации - премьер Армянский премьер рассчитывает на активизацию отношений с Тегераном после подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном Пашинян готов обсуждать с Саргсяном только Карабах Армянский премьер призывает граждан перестать протестовать по любому поводу Жена премьера Армении планирует и дальше работать главредом газеты и критиковать власть Пашинян призвал дипломатический корпус Армении продолжать работу, несмотря на политические перемены в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]