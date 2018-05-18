Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

Регион 18.05.2018 13:30

В Грузии открылся построенный в рамках новой совместной с США программы центр боевой подготовки

Центр боевой подготовки, построенный в рамках новой совместной с США программы - "Программа готовности обороны Грузии" (GDRP) официально был открыт в пятницу в окрестностях Тбилиси на территории военной базы в Вазиани.

Как сообщили журналистам в Министерстве обороны Грузии, в рамках программы GDRP в течение ближайших трех лет будут укомплектованы, оснащены и под началом американских военных инструкторов пройдут подготовку девять маневренных батальонов.

В ведомстве отмечают, что первым подготовку на территории центра будет проходить 43-й батальон IV пехотной бригады вооруженных сил Грузии.

На церемонии открытия центра присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория и находящийся в Тбилиси с визитом верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США генерал Кертис Скапарротти.

Как сообщил на церемонии Л.Изория, подразделения будут проходить обучение для территориальной обороны и будут оснащены в соответствии с натовскими стандартами. "Это даст нам основу для того, чтобы в долгосрочной перспективе наше сотрудничество с главным партнером - США стало еще более тесным", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США


Похожие новости


Министр обороны Грузии анонсировал начало реализации новой совместной с США программы подготовки военнослужащих Помощник госсекретаря США Митчелл в ближайшие дни посетит Грузию В госдепе США придают большое значение решению Грузии о высылке российского дипломата Глава Минобороны Грузии ожидает интенсификации военного сотрудничества с США Грузия потратит американскую помощь, в том числе на укрепление обороноспособности - глава МИД Посол США в Грузии заявил, что страна имеет сильную поддержку со стороны американского Конгресса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]