В Грузии открылся построенный в рамках новой совместной с США программы центр боевой подготовки

Центр боевой подготовки, построенный в рамках новой совместной с США программы - "Программа готовности обороны Грузии" (GDRP) официально был открыт в пятницу в окрестностях Тбилиси на территории военной базы в Вазиани.

Как сообщили журналистам в Министерстве обороны Грузии, в рамках программы GDRP в течение ближайших трех лет будут укомплектованы, оснащены и под началом американских военных инструкторов пройдут подготовку девять маневренных батальонов.

В ведомстве отмечают, что первым подготовку на территории центра будет проходить 43-й батальон IV пехотной бригады вооруженных сил Грузии.

На церемонии открытия центра присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория и находящийся в Тбилиси с визитом верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США генерал Кертис Скапарротти.

Как сообщил на церемонии Л.Изория, подразделения будут проходить обучение для территориальной обороны и будут оснащены в соответствии с натовскими стандартами. "Это даст нам основу для того, чтобы в долгосрочной перспективе наше сотрудничество с главным партнером - США стало еще более тесным", - заявил он.