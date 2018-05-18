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АПК 18.05.2018 13:09

В Азербайджане с июля введут новый механизм сертификации продукции АПК

Новый механизм сертификации аграрной продукции местного производства начнет применяться в Азербайджане с 1 июля 2018 года, сообщил глава Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Гошгар Техмезли.

«Согласно действующему законодательству, производимая на территории страны аграрная продукция сертифицируется в зависимости от ее разновидности. Новый механизм, который вступает в силу с 1 июля, предусматривает регистрацию хозяйствующего субъекта, независимо от производимой продукции", - сказал Г.Техмезли.

По его словам, таким образом, в Азербайджане будет создан реестр хозяйствующих субъектов, занимающихся производством аграрной продукции.

"Регистрация субъектов будет осуществляться как в агентстве, так и в центрах ASAN, а также в режиме онлайн. Включенные в реестр предприниматели получат соответствующую идентификационную карту продовольственной безопасности",- сказал он.

Г.Техмезли отметил, что единый реестр позволит также в случае необходимости или запроса со стороны страны-импортера предоставлять фитосанитарный или ветеринарный сертификат.

"Тарифы на регистрацию субъектов, а также на сертификацию в настоящее время рассматриваются Тарифным советом», - сказал Г.Техмезли.

Ф.Исазаде

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Тэги: АПК, СЕРТИФИКАЦИЯ, МЕХАНИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]