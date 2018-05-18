Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 27° 20 Май 18° 28° 21 Май 18° 29°

Макроэкономика 18.05.2018 13:30

Ватикан назвал CDS бомбой замедленного действия

Ватикан подверг критике существующую в мире финансовую систему, уделив особе внимание деривативам: в частности, кредитные дефолтные свопы (CDS), позволяющие застраховать вложения от неисполнения обязательств, он сравнил с бомбой замедленного действия, сообщает агентство Bloomberg.

"Рынок CDS после финансового кризиса 2007 года по размеру был сопоставим с ВВП всего мира. Неконтролируемое распространение такого рода контрактов стимулирует рисковое финансирование, ставки на банкротство третьей стороны, что неприемлемо с этической точки зрения", - говорится в документе Ватикана.

Кроме того, по мнению иерархов католической церкви, эти финансовые инструменты оттягивают на себя кредиты и инвестиции, предназначенные реальной экономике. Проблема усугубляется тем, что рынок деривативов слабо регулируется.

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в 2003 году называл деривативы "финансовым оружием массового поражения" и выражал опасения в связи с их нерегулируемым распространением.

Папа римский Франциск ранее неоднократно критиковал существующую практику Уолл-стрит. Он призывал ужесточить регулирование спекулятивного финансирования и ограничить "абсолютную власть финансовой системы", которая, по его словам, неминуемо повлечет новые кризисы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, CDS

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]