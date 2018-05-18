Ватикан назвал CDS бомбой замедленного действия

Ватикан подверг критике существующую в мире финансовую систему, уделив особе внимание деривативам: в частности, кредитные дефолтные свопы (CDS), позволяющие застраховать вложения от неисполнения обязательств, он сравнил с бомбой замедленного действия, сообщает агентство Bloomberg.
"Рынок CDS после финансового кризиса 2007 года по размеру был сопоставим с ВВП всего мира. Неконтролируемое распространение такого рода контрактов стимулирует рисковое финансирование, ставки на банкротство третьей стороны, что неприемлемо с этической точки зрения", - говорится в документе Ватикана.
Кроме того, по мнению иерархов католической церкви, эти финансовые инструменты оттягивают на себя кредиты и инвестиции, предназначенные реальной экономике. Проблема усугубляется тем, что рынок деривативов слабо регулируется.
Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в 2003 году называл деривативы "финансовым оружием массового поражения" и выражал опасения в связи с их нерегулируемым распространением.
Папа римский Франциск ранее неоднократно критиковал существующую практику Уолл-стрит. Он призывал ужесточить регулирование спекулятивного финансирования и ограничить "абсолютную власть финансовой системы", которая, по его словам, неминуемо повлечет новые кризисы.
Алиев и Жээнбеков обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном
Европа молчит, когда Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана, заявляют в Баку
Спикер парламента призвал не преувеличивать значение санкций, принятых ПАСЕ против главы делегации Азербайджана
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Путин согласился с кадровыми предложениями Медведева, обещает подписать указы о назначениях уже в пятницу
Орешкин сохранил пост главы Минэкономразвития РФ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»