Ватикан назвал CDS бомбой замедленного действия

Ватикан подверг критике существующую в мире финансовую систему, уделив особе внимание деривативам: в частности, кредитные дефолтные свопы (CDS), позволяющие застраховать вложения от неисполнения обязательств, он сравнил с бомбой замедленного действия, сообщает агентство Bloomberg.

"Рынок CDS после финансового кризиса 2007 года по размеру был сопоставим с ВВП всего мира. Неконтролируемое распространение такого рода контрактов стимулирует рисковое финансирование, ставки на банкротство третьей стороны, что неприемлемо с этической точки зрения", - говорится в документе Ватикана.

Кроме того, по мнению иерархов католической церкви, эти финансовые инструменты оттягивают на себя кредиты и инвестиции, предназначенные реальной экономике. Проблема усугубляется тем, что рынок деривативов слабо регулируется.

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в 2003 году называл деривативы "финансовым оружием массового поражения" и выражал опасения в связи с их нерегулируемым распространением.

Папа римский Франциск ранее неоднократно критиковал существующую практику Уолл-стрит. Он призывал ужесточить регулирование спекулятивного финансирования и ограничить "абсолютную власть финансовой системы", которая, по его словам, неминуемо повлечет новые кризисы.